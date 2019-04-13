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Yabancı plakalı araçlardan ücret ve ceza tahsilatı başladı

- Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandığını bildirdi

Yabancı plakalı araçlardan ücret ve ceza tahsilatı başladı
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ANKARA (AA) - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesine istinaden Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, 1 ve 2 No’lu Taşıt Takip Programı’nda tescil aşamasından sonra "Muhafazaya bilgi gönderildi. Araç üzerinde ceza kaydı bulunmaktadır." uyarısı üzerine, araç sürücüleri veznelere yönlendirilerek Karayolları Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen tutarların ödenmesi sağlanıyor.

Diğer taraftan anılan yönetmeliğin 8’inci maddesine istinaden borç görülmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların Muhafaza Kara Kapıları Taşıt Takip Programı üzerinden saha çıkışı yapılamıyor.

Bununla birlikte Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce araç sürücülerinin mağdur olmaması için ilave ödeme noktaları da açıldı.

Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarını, gümrük kapısına gelmeden önce ödemeleri uyarısında bulunuldu.

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HGSOGSTicaret BakanlığıYabancı Plakalı Araç
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