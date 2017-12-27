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Yabancı uyruklu 136 bin çocuğa nakdi yardım

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Suriyeli ve diğer yabancılara yönelik de yaygınlaştırılan "Ulusal Şartlı Eğitim Yardımı Programı" kapsamında, Ekim 2017 itibarıyla 136 bin yabancı uyruklu çocuğa 25,6 milyon lira ödeme yapıldı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Özellikle mülteci çocukların okula devam edebilmeleri konusunda Türkiye olarak son derece hassasız. Ancak bu durum yalnızca Türkiye'nin sorunu değil. Özellikle Avrupa Birliği'nin, sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için taahhüt ettiği 3+3 milyar avro desteği bir an önce sağlaması gerekiyor"

Yabancı uyruklu 136 bin çocuğa nakdi yardım

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Suriyeli ve diğer yabancılara yönelik de yaygınlaştırılan "Ulusal Şartlı Eğitim Yardımı Programı" kapsamında, Ekim 2017 itibarıyla 136 bin yabancı uyruklu çocuğa 25,6 milyon lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2000'li yılların başından bu yana Türk toplumundaki dezavantajlı ailelere, çocuklarını okula düzenli göndermeleri şartıyla Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) desteği sağlanıyor.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığıyla Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı programı da uygulanıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okullaşma oranının yükselmesi için yürütülen Ulusal Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın 2017 yılı Mayıs ayı itibarıyla Suriyeli ve diğer yabancılara yaygınlaştırılmasının kararlaştırılmasıyla da gelecek yıl Türkiye'de eğitimine devam eden bütün mülteci çocukların bu yardımdan faydalanması sağlanacak.

Bu program kapsamında Ekim 2017 dönemi itibarıyla 136 bin yabancı uyruklu çocuğa 25,6 milyon lira ödeme yapıldı.

- "Sığınan ailelerin çocuklarını kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıktan ötürü ülkemize sığınan ailelerin çocuklarını kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz." dedi.

Kaya, Türkiye'de bulundukları süre zarfında bu çocukların en iyi şekilde eğitim almaları ve ülke vatandaşlarına sağlanan sosyal imkanlardan yararlanmaları için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle mülteci çocukların okula devam edebilmeleri konusunda Türkiye olarak son derece hassas olunduğunu vurgulayan Kaya, "Ancak bu durum, yalnızca Türkiye'nin sorunu değil. Özellikle Avrupa Birliği'nin sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için taahhüt ettiği 3+3 milyar avro desteği bir an önce sağlaması gerekiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
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