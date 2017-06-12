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Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK'te buluşacak

- YÖK Başkanı Saraç'ın davetiyle dört kıtadaki 56 ülkeden yaklaşık 150 uluslararası öğrenci yarın iftar programında bir araya gelecek

Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK'te buluşacak

ANKARA (AA) - YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın davetiyle yarın düzenlenecek iftar programına, 4 kıtadaki 56 ülkeden 100'ü aşkın öğrenci katılacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanlığınca düzenlenecek iftar programına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YÖK Başkanı Saraç, öğrencilerin ülkelerinin büyükelçi veya eğitim ataşesi düzeyinde yetkilileri ile Ankara'daki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden dört kıtadaki 56 farklı ülkeden yaklaşık 150 uluslararası öğrenci katılacak.

İftar programında, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Bosna-Hersek, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Irak, İran, İngiltere, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo, Libya, Makedonya, Malavi, Mali, Mauritus, Mısır, Myanmar, Moğolistan, Moritanya, Nepal, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Sırbistan, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayvan, Tunus, Uganda, Ürdün, Yemen ve Zambiya vatandaşı öğrenciler yer alacak.


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