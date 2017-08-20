Yabancı uyrukluları taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 5 Pakistan ve 24 Afganistanlıyı taşıyan minibüs, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, elektrik arızasına müdahaleye giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) ait ekip aracıyla çarpıştı.
Kazada, VEDAŞ ekip aracı şoförü Kenan Tulki ile yabancı uyruklulardan İsmail Muhammeddin, Hasan Cemilhan, Ercan Hürdoğan ve Taif Tail yaralandı. Ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Muhameddin ve Cemilhan, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yabancı uyrukluları taşıyan minibüsün şoförü olay yerinden kaçtı.
Minibüsteki Pakistan ve Afganistan uyruklular, Selçuklu Polis Merkezi'ne götürüldü.