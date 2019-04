"Yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) tarafından kurulan traktör fabrikasını ziyaret etti - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu ve bunun gibi yurt dışı yatırımların Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerekse diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" - Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko: - "Bu fabrikada üretilen tüm traktörler Türk çiftçilerin çok hoşuna gidecek. İlk traktörün indirimli bir şekilde Bakan Pakdemirli'ye verilmesini talep edeceğim"

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:26