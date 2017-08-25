"Yabancı yolcu" taşımacılığına yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılarına, mevzuattaki koşulları taşımadığından Türkiye'ye kabul edilmeyen yabancı yolcuların geri gönderilene kadar beslenme, konaklama ve acil sağlık giderlerini karşılama yükümlülüğü de getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na "kabul edilemeyen yolcu" ve "taşıyıcı" tanımları eklendi.

Buna göre, "kabul edilemeyen yolcu", "Ülkeye giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek için sınır kapılarına gelen ancak mevzuatta aranan koşulları taşımadığından ülkeye girişine veya ülkeden transit geçişine izin verilmeyen kişiyi" ifade ederken, "taşıyıcı" da "Yabancı uyruklu yolcuları taşıyan kara, hava, deniz ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya ticari kara, hava, deniz ve demiryolu işletmecileri." olarak tanımlandı.

Aynı kanunun 98'inci maddesinde yapılan düzenlemeyle de taşıyıcılara kabul edilemeyen yolcunun taşınmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak, kabul edilemeyen yolcuların geri gönderilene kadar beslenme, konaklama ve acil sağlık giderlerini karşılamak ve kabul edilemeyen yolculara ilişkin gerekli bildirimleri yapmak yükümlülüğü getirildi.

Söz konusu hükümlere uymayanlara, fiil suç oluşturmadığı takdirde, bin liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca 98'inci maddede yer alan diğer yükümlülükler de bu düzenlemeye göre teselsül ettirildi.

KHK ile idari para cezalarının Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce de uygulanacağı düzenlendi.

- Bakanlık davalara müdahil olabilecek

Kanun'un 102'nci maddesine ayrıca "Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayan kişilere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk lirası idari para cezası verilir." ifadesi eklendi.

KHK'deki düzenlemeye göre, İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçü önlemek amacıyla yürürlüğe konulan düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklere uymayanlara da Genel Müdürlük ve Valiliklerçe 500 liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Kanun'un 108'inci maddesine eklenen düzenlemeye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği gerekli görülmesi halinde insan ticareti mağdurları hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilecek.

- Milli Yayın Faaliyet Merkezi

KHK'de ayrıca 6586 sayılı Milli Yayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, Milli Yayın Faaliyet Merkezi'nin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müstakil daire başkanlığı olarak faaliyetine devam edeceği düzenlendi. Kanunda daha önce yer alan "Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürü" ibaresi de "Milli Yayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı" şeklinde değiştirildi.