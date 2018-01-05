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"Yabancıların Türkiye'ye ilgisi devam ediyor"

- Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: - "Birleşme, devralma ya da ortak girişim bakımından yabancıların Türkiye ekonomisine ilgisinin, geçmiş yıllarla benzer şekilde devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yabancı sermayenin ilgisinin devam ediyor olması, aynı zamanda ekonomiye duyulan güvenin de bir göstergesi" - "Kurum, 20 yıllık geçmişinde olduğu gibi bugün de asla uluslararası ilişkilerdeki kırılganlıklardan etkilenerek soruşturma yapmak gibi bir kaygıyı taşımıyor"

ANKARA (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, birleşme, devralma ve ortak girişim bakımından yabancıların Türkiye ekonomisine ilgisinin devam ettiğini belirterek, "Yabancı sermayenin ilgisinin devam ediyor olması, aynı zamanda ekonomiye duyulan güvenin de bir göstergesi." dedi.

Torlak, Rekabet Kurumu'nda düzenlenen, "2017 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl Kurum tarafından toplam 184 işlemin incelendiğini, bunlardan 168'inin birleşme ve devralma, 8'inin kapsam dışı, 5'inin özelleştirme ve 3'ünün de bilgi notu şeklinde sonuçlandığını bildirdi. Torlak, değerlendirdikleri 5 özelleştirme işleminin elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı sektörleriyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl incelenen işlemlerden 137'sinde taraflardan en az birinin yabancı olduğunu belirten Torlak, bunlar arasında kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektörlerinin öne çıktığını ifade etti.

- "Yabancılarının ilgisinin artmasını öngörüyoruz"

Torlak, ekonomik faaliyet alanlarına göre ülkede gerçekleşen işlemlerde, 8,13 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, 3,75 milyar lira ile elektrik üretim ve dağıtımı ve 3,66 milyar lira ile imalat sanayisinin öne çıktığını söyledi. İşlemlerin yüzde 60'ından fazlasının bu 3 sektörde gerçekleştiğine dikkati çeken Torlak, bu alanlardaki birleşme, devralma ve ortak girişimlerin yatırımcılar açısından "işaret fişeği" olabileceğini vurguladı.

"2017 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu" sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torlak, Türkiye'nin 3. çeyreği için açıklanan büyüme rakamları ve yapılan birleşme-devralma müracaatları dikkate alındığında, bu yıl yabancıların ilgisinin artmasını öngördüklerini söyledi.

Torlak, birleşme, devralma ve ortak girişim bakımından yabancıların Türkiye ekonomisine ilgisinin geçmiş yıllarla benzer şekilde devam ettiğini belirterek, "Yabancı sermayenin ilgisinin devam ediyor olması, aynı zamanda ekonomiye duyulan güvenin de bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancıların Türkiye'de devralma işlemleriyle girdikleri sektörlerin daha çok toptan ticaret, akaryakıt dağıtım, perakende ticaret ve diğer depolama lojistik faaliyetleri olduğunu dile getiren Torlak, "Hollanda, Lüksemburg ve Japonya yanında, ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Belçika, Filipinler, İngiltere gibi ülkelerden de başvurular var." ifadesini kullandı.

- "Gıda incelemelerinin sonuçları kısa sürede görülemez"

Torlak, Türkiye'nin, Almanya gibi zaman zaman ilişkilerinde sorun yaşadığı ülkelerle ilgili gelişmelerin, kurul kararlarına yansıyıp yansımadığına yönelik bir soru üzerine, kurumun 20 yıllık geçmişinde olduğu gibi bugün de asla uluslararası ilişkilerdeki kırılganlıklardan etkilenerek soruşturma yapmak gibi bir kaygıyı taşımadığını söyledi. Torlak, "Bu kapsamda 'Türkiye'nin Almanya ve Fransa ile böyle bir problemi var, bakalım mı?' dediğimiz bir nokta olmamıştır. Bugün de asla böyle bir şey yoktur. Tamamen süreçler kendi rutininde, mecrasında yürür." dedi.

Yaptıkları gıda incelemelerinin sonuçlarının kısa sürede görülemeyeceğine de işaret eden Torlak "Biz elinde sopa olan, sahaya indiğimizde hemen bu problemin ortadan kalkacağı düşünülen bir kurum değiliz. Gıda sektöründe devam eden dosyalarımız var. 'Kurumun elinde sihirli bir değnek var, sahaya inerek fiyat yansımaları, enflasyon bağlamında etki edecek' diye düşünmek yanlış olur. Biz bugünden yarına karar alan bir kurum olmadığımız için günübirlik sonuçlar ve etkiler beklemek doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Birleşme Ve Devralma Görünüm RaporuRekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
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