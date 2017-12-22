"Yabancıya konut satışı daha da artacak"

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Sektörün Eximbank imkanlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Altan Elmas yaptığı yazılı açıklamada, 2017'nin ilk 11 ayında toplam 1 milyon 276 bin 342 adet konut satışı gerçekleştirildiğini anımsatarak, 2017 yılı konut satışları için koydukları 1 milyon 400 bin satış hedefinin tutturulacağını ifade etti.

Elmas, ipotekli satışların 37 bin 250 konut satışı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 düştüğünü kaydederek, "Ekim ayı satışları da benzer bir tablo ortaya koymuştu. İpotekli satışlardaki düşüşte aylık konut kredisi faiz oranının yüzde 1’in üzerine çıkması ve bankalarımızın konut kredisi kullandırımındaki isteksizliği net bir biçimde görülmektedir. Konut kredisi taleplerinin büyük kısmı bankalarca reddedilmektedir. Bu da ipotekli konut satışlarının düşmesinde temel etkendir." ifadelerini kullandı.

Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığına işaret eden Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artış ile 2 bin 152 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancıya konut satışında ilk 11 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın ilk 11 ay toplamına göre yüzde 21,3 artış ile 20 bin 70 konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 728 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 491 konut satışı ile Antalya ikinci, 142 konut satışı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı.

Irak vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında ilk sırada yer aldı. Yılın son ayında da yabancıya satışın artarak süreceği konusunda bir şüphemiz yok. 2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirmiş olacağız. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün Eximbank imkanlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır."



Elmas, bina inşaatı maliyetlerinde yüzde 22,1 artış görüldüğünü dile getirerek, "Tüm bu maliyet artışlarına rağmen biz konut üreticileri olarak bu artışı konut fiyatlarına yansıtmadık. Konut alıcıları ve yatırımcıları için konut alımı için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz. Alternatif finansman modellerinin özellikle de gayrimenkul sertifikasının devreye girmesiyle inşaat sektörü 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

