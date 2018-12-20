Yabancıya konut satışında 40 bin hedefine bir adım kaldı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN/ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Yabancılara yapılan satışta tarihi zirvelerin görüldüğü konut sektöründe, ilk defa 11 ayda 35 bin sınırı aşılarak yabancıya yıllık 40 bin konut satışı hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde kasım ayında 89 bin 626 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı.

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 azalarak 5 bin 324'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak belirlendi.

Bu yılın 11 ayında yabancılara yapılan konut satışlarında 35 bin 103'e ulaşılması dikkati çekti. Geçen yılın tamamında yabancılara 22 bin 234 konut satışı yapılan sektörde, 2018'de bu sayının 40 bine ulaşması bekleniyor.





- "Yabancıya satış ihracat kapsamına alınırsa sektörün önü açılır"





Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, gayrimenkul almanın en iyi yatırım olduğunu bilen yabancıların yine kendilerini yanıltmadığını belirterek, yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 olduğunu, 11 aylık satış rakamının 35 bini bulduğunu, daha önce söylediği gibi yıllık konut satış rakamının 40 bine ulaşmasının hayal olmadığını gösterdiğini söyledi.

Özyurt, Körfez ülkelerinden yoğun talebin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle 1 milyon dolar gayrimenkul yatırımı yapan yabancıya Türk vatandaşlığı hakkı tanınmasıyla ilgili maddenin düzenlenerek rakamın 250 bin dolara düşürülmesi çok isabetli bir karar oldu. Diğer taraftan döviz kurlarının yabancılar ve tasarrufunu dövizde değerlendiren Türk vatandaşları lehine gelişme göstermesi de bu rekor artışın bir diğer nedeni oldu. Bunun etkilerini zamanla daha iyi ve artan şekilde göreceğiz. Burada önemli olan yabancıya gayrimenkul satışının ihracat gibi görülmesi ve döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınması. Bu uygulama sektöre ciddi katkı sağlayacak bu sayede daha rahat tanıtım yapmak mümkün olabilir ve Türk Eximbank kredisi kullanılabilir. Böylece sektörün önü açılır."





- "Gelecek yıllarda, yılda 10 milyar dolar satışa çıkmamız çok olası"





Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise yabancılara yapılan konut satışlarının kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 adete ulaştığına dikkati çekerek, geçen yıl toplamında yabancıya 22 bin 234 konut satıldığını, bu yıl 11 ayda geçen senenin yüzde 75 üzerinde olunduğunu, 35 bin 103 konut satışına ulaşıldığını dile getirdi.

Gelir olarak ise geçen yıl 4,6 milyar dolarlık satış yapıldığını, bu yıl ise söz konusu rakamın, dövizdeki artışa rağmen daha da yukarıda çıkacağını vurgulayan Timur, "Vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesi ve hatta satış vaadine bağlanması yabancıya satışı artıracaktır. En önemlisi gelecek yıllarda, yılda 10 milyar dolar satışa çıkmamız çok olası, 10 milyar dediğimizin net döviz girdisi yaklaşık 8,5 milyar dolar. Çünkü inşaat imalatının çoğu kalemi Türkiye’de üretiliyor. Nitekim taahhüt sektöründe çok büyüdük ve ürünsel anlamda da ciddi altyapımız var. Türkiye’de ihracat genelde ithal ikameye dayandığı için 8,5 milyar dolar net döviz girdisinin yaklaşık 5 katı 42 milyar dolarlık ihracat yapılması gerekiyor ki aynı etkiye ulaşılsın.” diye konuştu.





- "Artık ihracatçı teşviklerini hak ediyoruz"





Fuzul Grup bünyesinde sadece yabancıya konut satışı amacıyla kurulan Nevita’nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıya konut satışta gelinen noktaya işaret ederek, “Geçen sene toplamında 22 bin adetteydik. İspanya’nın yabancıya sattığı konutun 3’te 1'i kadarını ancak yabancıya satabiliyorduk ama bu sene 40 bin rakamını zorlayacağız görünüyor. Bu tablo aslında seneye İspanya’yı yakalayabiliriz dedirtiyor." ifadelerini kulandı.

Böylesi hızlı büyüyen bir sektörde devletin desteğinin de önemini vurgulayan Akbal, "Yakın zamanda devreye alınan 250 bin dolara vatandaşlık teşviki ve bunun da bir sonraki düzenleme ile satış vaadine bağlanması çok kıymetli adımlar. Ancak diğer sektörlerle kıyaslandığında net döviz girdisinde birçok sektörün önünde olmamıza rağmen ihracatçı teşviklerinden faydalanamamamız bizim hızımıza ket vuruyor. Bu konuda sektör olarak bir düzenleme, yurt dışı tanıtım ataklarında bir destek bizi daha hızlı yukarılara taşıyacaktır. Artık ihracatçı teşviklerini hak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yabancı yatırımcı sadece konuta değil, içine de ciddi para harcıyor"





Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır da konut satışlarına yabancı etkisine dikkati çekerek, yabancı yatırımcı için "sadece konut alıyor" şeklinde düşünülmemesi gerektiğini, yabancıların, aldıkları evlerin içinin döşenmesi için de çok ciddi para harcadığını aktardı.

Bahadır, şunları kaydetti:

"Örneğin, bu yılın 10 ayında Türkiye'den aldıkları konuta ortalama 850 bin lira ödeyen bir yabancı, iç dekorasyon, beyaz eşya, mutfak aletleri, döşeme gibi ihtiyaçları için sadece ev eşyasına 150 bin lira harcadı. Yılın 10 ayında yabancılara 30 bin 431 adet konut satıldığını dikkate alırsak, bu evlerin içinin döşenmesi için ödenen ve ödenecek tutarın 4,5 milyar lirayı aştığını söylemek mümkün olur. Bu harcamalar sayesinde Türkiye'de birçok alt sektör kazanıyor. Yabancıya satışı bu çerçevede düşünmek ve satışları artırmak için gereken tüm kolaylıkları sağlamak gerek."