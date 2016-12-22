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Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar

- Türk Kızılayı ve Kilis Offroad Kulübü kar yağışından olumsuz etkilenen yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar

KİLİS (AA) - Türk Kızılayı ve Kilis Offroad Kulübü ekiplerince kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kent genelinde kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen Türk Kızılayı, Kilis Offroad Kulübü ile başlattığı çalışmayla 20 torba buğday ve 40 koli köpek mamasını doğaya yabani hayvanların yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bıraktı.

Türk Kızılayı Kilis Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yaban hayvanlarının yem bulamadığı ve aç kaldığı yönünde kendilerinden yardım istemesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Belirlenen bölgeye ulaşmanın güç olduğunu, bu nedenle Kilis Offroad Kulübü'nden destek istediklerini anlatan Erdinç, "Malum hava soğuk, bölgede kar ve tipi var ve hayvanlar yiyecek bulamayacak durumdalar. Bizde bu kapsamda hayvanlarımıza gerekli yem, mama ve buğdayları gerekli yerlere bıraktık. Bizi buraya ulaştıran ve desteğini esirgemeyen offroad ekibine teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Kulüp Başkanı Nurettin Akardoğan da kendilerine böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiklerini ve karınca kararınca destek olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Araçlarının her türlü arazi şartlarına uygun olduğunu söyleyen Akardoğan, "Türk Kızılayı ekipleri böyle bir teklifte bulundu ve biz onlara onlar bize destek olarak buraya geldik. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık ve bu kapsamda köpek maması, buğday, ekmek getirdik. Bize düşen bir görev olduğunda her zaman hazırız."dedi.

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KilisOffroadYaban HayvanlarıYem Bırakma
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