Yağışlar İstanbul'a yaradı

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - İstanbul'a su sağlayan 10 barajda, son 15 gündeki yağışlarla yaklaşık 50 günlük su birikti.

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, 15 günde yüzde 14,65 arttı.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların su miktarları, 21 Aralık'tan bu yana 127 milyon 262 bin 60 metreküp yükseldi.

Günlük ortalama su kullanımının 2 milyon 600 bin metreküp civarında olduğu kentte, barajlar 15 günde vatandaşlara yaklaşık 50 gün yetecek kadar su tuttu.

Kentte, 21 Aralık'ta yüzde 38,85 olan barajların doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 53,50 olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki 12 aylık durum dikkate alındığında, Ocak 2017'deki oran, geçen yılın aynı döneminin gerisinde kaldı.

İstanbul'da Ocak 2016'da yüzde 67,07 olarak ölçülen doluluk oranı yılın sonraki döneminde aylık bazda, "şubatta yüzde 81,40, martta yüzde 87,35, nisanda yüzde 85,89, mayısta yüzde 81,15, haziranda yüzde 74,74, temmuzda yüzde 66,59, ağustosta yüzde 57,13, eylülde yüzde 48,92, ekimde yüzde 41,67, kasımda yüzde 36,37, aralıkta yüzde 51,08" olarak tespit edildi.

Barajlarda şu anda mevcut 464 milyon 745 bin 405 metreküp su bulunuyor.

Barajların bugün itibarıyla doluluk oranı ise şöyle:

Baraj Doluluk (yüzde) Ömerli 82,79 Darlık 75,07 Terkos 45,25 Büyükçekmece 33,80

Sazlıdere

35,10 Alibey 59,79 Kazandere 27,97 Pabuçdere 12,84 Istrancalar 23,32 Elmalı 0,52