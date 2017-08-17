Yağışlar şerbetçi otunda verimi düşürdü

BİLECİK (AA) - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadına, yağış kaynaklı verim kaybı nedeniyle buruk başlandı.

İlaç ve gıda sanayinde kullanılan şerbetçi otu, ilçede yarım asırdan bu yana çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.



Tarlalardan yaş olarak toplanan şerbetçi otu, fabrikalarda kurutularak balyalanıyor, daha sonra yeniden işlenerek palet haline getiriliyor.

Pazaryeri'nde farklı türlerde ekimi yapılan şerbetçi otunun kilogramı, "Provesgot, Erciyes, Ege ve Pazaryeri" cinslerinde 7 lira 55 kuruştan, Aroma cinsinde ise 7 lira 75 kuruştan alıcı buluyor.

Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Koçpınar, AA muhabirine, Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetişen ve kalitesi dünya standartlarının üzerinde olan şerbetçi otunda bu sezon rekoltenin düştüğünü belirtti.

7 bin nüfuslu ilçede çok sayıda üreticinin bu işten kazanç elde ettiğini anlatan Koçpınar, şerbetçi otunun üretim alanının yaklaşık 2 bin dekar olduğunu söyledi.

Koçpınar, "Şerbetçi otunun yılda 7-8 milyon lira geliri var. Son yıllarda mevsimsel değişmelerden dolayı üretim bakımından düşüşteyiz. Geçen yıla göre yüzde 40 kaybımız var. Bunun sebepleri çok. Yağışların mevsimlere göre değişkenlik göstermesi... Nüfus yaşlandı, gençler şehirlere göç etti. Her geçen yıl rekolte düşüyor. Mevsimsel olarak verim, pazarlama konusu çok sıkıntılı. Pazarlama konusunda devletten destek istiyoruz." dedi.

Çiftçi Nebahat Ünver de şerbetçi otu için sabah 08.00'de tarlaya girdiklerini belirterek, "Kadınlarla topluyoruz. Öğlen vakti tartıyorlar, akşam da paydos ediyoruz. Yağmurların olumsuz etkisi oldu. 6 ton aldığımız yerden 3 ton bile alamayacağız." dedi.