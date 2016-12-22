Yağışlar Urfalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da yaşanan kuraklığın ardından son yağışlar çiftçilere umut oldu.

Sonbaharda arazilerine tohumlarını eken çiftçilerin kuraklık endişesi aralıkta yağan yağışlarla son buldu. Yaklaşık 6 milyon 500 bin dekar alanda hububat tarımı yapılan ve ülke genelinde buğdayın yüzde 9'u, mercimeğin yüzde 36'sı, arpanın ise yaklaşık yüzde 15'i üretilen kentte çiftçiler, aralıkta metrekareye 91 kilogram yağışın düşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sonbahar mevsiminin son 2 yıldır kurak geçtiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle toprağa ekilen tohumların filizlenmesinde gecikme yaşandığını belirten Eyyüpoğlu, "Çok şükür aralık ayıyla yağışlar görülmeye başladı. Son günlerdeki yağışlarla kente yılın ilk karı da düştü. Ekinlerin filizlenmesi için bu yağışlar ilaç gibi oldu. Bu nedenle yağışlar çiftçimizi mutlu etti." dedi.

Yağışlar sayesinde ekilen tohumların sorunsuz bir şekilde filizlendiğini aktaran Eyyüpoğlu, kuraklık endişelerinin de ortadan kalktığını dile getirdi.

- "Kuraklık endişesi yaşarken yağmur yağdı"

Çiftçilerden Ahmet Demir de sonbahardaki yağışların az olması nedeniyle üzüntü yaşadıklarını ifade etti.



Kasım başında hububat tohumunu toprağa attıklarını hatırlatan Demir, şöyle devam etti:

"Ekimin ardından yağmur yağmaması nedeniyle tohumlar filizlenmedi. Kuraklık endişesi yaşarken çok şükür bu ay yağmur yağdı. Yağmur toprağımıza rahmet olarak düştü. Ekinlerimiz filizlenerek toprağın üstüne çıktı. Tarlalarımız yemyeşil oldu. Allah'a şükürler olsun yağmur sayesinde çok mutlu olduk."

- "Çimlenme problemi olmayacak"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, ülke genelinde mevsimsel yağış konusunda güzel günler yaşandığını söyledi.

Özellikle Şanlıurfa'da kurak bir sonbaharın geride bırakıldığını aktaran Öztürkmen, "Ekim ve kasım aylarında metrekareye 46,2 kilogram yağış alan ilimiz, aralık ayında şu ana kadar 91 kilogram yağış aldı. Yağışın yavaş ve yoğunluğunun düşük olması, yani toprağa yavaş yavaş geçmesi bitkiye yararını daha da çok artırdı." dedi.

Kentte 3 milyon dekarda buğday, 2 milyon 250 bin dekarda arpa ve bir milyon 200 bin dekarda ise kırmızı mercimek üretimi yapıldığını aktaran Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Özellikle kuru tarım yapan çiftçilerimizin arazilerinde bu yağışlar sayesinde hem çimlenme problemi olmayacak hem de bitkinin güzel bir şekilde gelişmesi sağlanmış olacak. Yine yağışlar sayesinde topraktaki yağış ve nem miktarı da artmış olacak. Şanlıurfa tarımda çok önemli bir ilimiz. Geçen yıl ülke ekonomiye tarım sektöründen 6,1 milyar lira katkı sağladı. Bu yıl yağışlar bu şekilde devam ederse bu katkının daha çok artacağını düşünüyorum."