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Yağız Avcı şampiyonluk istiyor

- Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyon bu hafta sonu belli olacak. 17-18 Kasım’da Kocaeli’nde gerçekleştirilecek yarışın en büyük favorilerinden biri 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağız Avcı - Red Bull sporcusu Yağız Avcı: - "Kocaeli'deki parkur hepimizin iyi bildiği bir parkur ve daha önce bu yarışı beş kez kazanabildik. Bu rallide de aynı performansı sergileyerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz"

Yağız Avcı şampiyonluk istiyor
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyon bu hafta sonu belli olacak. 17-18 Kasım’da Kocaeli’nde gerçekleştirilecek yarışın en büyük favorilerinden biri 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağız Avcı.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2018 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu, 17-18 Kasım’da belli olacak. Kocaeli’nde gerçekleştirilecek yarışta Türkiye’nin en iyi ralli pilotları tozu dumana katacak. 5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan, geçen sene Portekiz’de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile Türk otomobil sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Red Bull sporcusu Yağız Avcı, İstanbul Rallisi’ndeki başarısını son yarışta da sürdürerek kariyerinin altıncı Türkiye şampiyonluğuna imza atmak istiyor.


- "Kocaeli’deki parkuru iyi biliyoruz"


Red Bull sporcusu Avcı, "Bu sezon tamamladığımız beş yarışın dördünü kazandık. Kocaeli Rallisi’ni de kazanarak şampiyonluklarımıza bir yenisi daha eklemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kocaeli Rallisi’nin oldukça heyecanlı geçeceğini ve ekip olarak bu yarışa çok iyi hazırlandıklarını söyleyen tecrübeli pilot Avcı, "Kocaeli Rallisi oldukça heyecanlı bir ralli olacak. Şu ana kadar ekip olarak uyumumuz çok iyiydi ve iyi yarışlar çıkardık. Son İstanbul Rallisi'nde de zor anlar yaşadık ama ekip olarak üstesinden geldik. Şu ana kadar bitirdiğimiz beş yarışın dördünü kazandık. Kocaeli'deki parkur da hepimizin iyi bildiği bir parkur ve daha önce bu yarışı beş kez kazanabildik. Bu rallide de aynı performansı sergileyerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ford Motorsport Türkiye pilotu, 36. Ford Otosan Kocaeli Rallisi öncesi 81,5 puanla liderin hemen ardında ikinci sırada yer alıyor. Mayıs ayında Eskişehir’de gerçekleştirilen Rally Phrygia ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan ralli sezonun final yarışı, 17 Kasım Cumartesi günü 11.00’deki start seremonisiyle başlayacak ve 15.30’daki seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak. Rallinin ikinci günü, 8.00’de start alacak ve 13.10’da finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.


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Red BullTürkiye Ralli ŞampiyonasıYağız Avcı
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