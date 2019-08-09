Yağsız ve sağlıklı yemekler için tercihiniz!

Kullanıcıları için her zaman en iyisini düşünen ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını dinleyerek çözümleriyle her gün yaşamları kolaylaştıran Philips, Airfryer XXL ile çok yağlı ve sağlıksız pişirme yöntemlerini rafa kaldırıyor. Fazla yağ içerdiği için yemekten çekindiğiniz tüm yemekleri zevkle yiyebilmenize imkân sağlayan Airfryer XXL, mutfaklara sağlık getiriyor.Philips Airfryer XXL, patentli Rapid Air hızlı hava teknolojisi ile dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık yiyecekler hazırlamanıza yardımcı olurken, sadece hava kullanıldığı için normal fritöze kıyasla daha sağlıklı besinler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Böylelikle çok az ya da hiç yağ kullanımı olmadan hazırlanan yiyecekler, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeyi de kolaylaştırıyor.Airfryer XXL’ın geniş iç hacmi sayesinde, tüm aile için rahatça ve tek seferde yemekleri kızartabilir, ızgara pişirebilir, sıcak tutma özelliği sayesinde ise yemekleri 30 dakikaya kadar sıcak olarak saklayabilirsiniz. Sıcaklık kontrolü sayesinde pişireceğiniz yemekler için en uygun sıcaklığı; önceden ayarlanmış pişirme programlarını içeren dijital ekranı ile de en doğru süreyi seçmenizi sağlayan Airfryer XXL, entegre koku giderici hava filtresi, mutfakta istenmeyen yemek kokularının da önüne geçiyor. Bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilen parçaları pişirme sonrasında hem temizleme kolaylığı sağlıyor hem de pratikliği sayesinde mutfakta geçirilen zamanı kısaltıyor.Airfryer XXL ile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlarken sevdiklerinizle geçireceğiniz vakit de size kalıyor.