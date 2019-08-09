Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Kıvanç dünya teknoloji Kıvanç Tekstil
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!

Yağsız ve sağlıklı yemekler için tercihiniz!

Çok az yağ ile ya da hiç yağ kullanmadan çıtır çıtır ve bir o kadar pratik yemekler pişirebileceğiniz Philips Airfryer XXL, mutfağınızın demirbaşlarından biri olacak. Philips, Airfryer XXL HD9650/90 köfteden patates kızartmasına, börekten bütün tavuğa, balıktan tatlıya kadar pek çok lezzeti minimum yağ ile hazırlama imkânı sunuyor.

Yağsız ve sağlıklı yemekler için tercihiniz!
banner17
Kullanıcıları için her zaman en iyisini düşünen ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını dinleyerek çözümleriyle her gün yaşamları kolaylaştıran Philips, Airfryer XXL ile çok yağlı ve sağlıksız pişirme yöntemlerini rafa kaldırıyor. Fazla yağ içerdiği için yemekten çekindiğiniz tüm yemekleri zevkle yiyebilmenize imkân sağlayan Airfryer XXL, mutfaklara sağlık getiriyor.
Philips Airfryer XXL, patentli Rapid Air hızlı hava teknolojisi ile dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık yiyecekler hazırlamanıza yardımcı olurken, sadece hava kullanıldığı için normal fritöze kıyasla daha sağlıklı besinler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Böylelikle çok az ya da hiç yağ kullanımı olmadan hazırlanan yiyecekler, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeyi de kolaylaştırıyor.

Airfryer XXL’ın geniş iç hacmi sayesinde, tüm aile için rahatça ve tek seferde yemekleri kızartabilir, ızgara pişirebilir, sıcak tutma özelliği sayesinde ise yemekleri 30 dakikaya kadar sıcak olarak saklayabilirsiniz. Sıcaklık kontrolü sayesinde pişireceğiniz yemekler için en uygun sıcaklığı; önceden ayarlanmış pişirme programlarını içeren dijital ekranı ile de en doğru süreyi seçmenizi sağlayan Airfryer XXL, entegre koku giderici hava filtresi, mutfakta istenmeyen yemek kokularının da önüne geçiyor. Bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilen parçaları pişirme sonrasında hem temizleme kolaylığı sağlıyor hem de pratikliği sayesinde mutfakta geçirilen zamanı kısaltıyor. 

Airfryer XXL ile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlarken sevdiklerinizle geçireceğiniz vakit de size kalıyor.

 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5