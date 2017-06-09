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Yahoo hissedarları Verizon'a satışı onayladı

Şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara satışının gelecek hafta tamamlanması planlanıyor.

Yahoo hissedarları Verizon'a satışı onayladı

NEW YORK (AA) - ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun hissedarları, firmanın iletişim devi Verizon'a satılmasını onayladı.

Verizon, Yahoo'yu 350 milyon dolar ucuza satın alacakYahoo'nun ilk çeyrek net kar ve geliri arttı

Yahoo'dan yapılan açıklamada, şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara satılmasının Yahoo hissedarları tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, satış anlaşmasının 13 Haziran'da tamamlanmasının planladığı kaydedilirken, anlaşmanın ardından Yahoo'nun yeni isminin "Altaba Inc." olacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın ardından, Yahoo'nun New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10,2 primle günü tamamlarken, Verizon'ın hisse başına değeri yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Anlaşma, Yahoo'nun sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 hissesini, Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hissesini ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.

Verizon'ın, Yahoo'nun internet hizmetleri ve arama motorunu daha önce satın aldığı America Online (AOL) ile birleştirerek "Oath" isimli yeni bir birim oluşturması bekleniyor.

Muhabir: Övünç Kutlu

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Anahtar Kelimeler:
ABDAltaba Inc.EkonomiVerizonYahoo
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