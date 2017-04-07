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Yahudi bayramında Filistinlilere "İsrail'e giriş yasağı"

- Hamursuz (Pesah) bayramı nedeniyle Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e geçişi bir hafta süreyle yasaklandı

Yahudi bayramında Filistinlilere

KUDÜS (AA) - Yahudilerin Mısır'dan çıkışının anıldığı Hamursuz (Pesah) bayramı nedeniyle Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e geçişinin bir haftalığına tamamen yasaklandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan Pazar akşamı başlayacak yasağın 17 Nisan Pazartesi sabahına kadar devam edeceği belirtildi.

"Her ne sebeple olursa olsun" geçişlere izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, bu süre zarfında Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerindeki fabrikalara girişlerinin de yasaklandığı kaydedildi.

Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan on binlerce Filistinli, aldıkları özel çalışma izni ile günlük olarak İsrail'e geçiyor ve burada çalışıyor. Bu işçilerin yasak nedeniyle bir hafta boyunca işlerine gidemeyeceği ifade ediliyor.

Ayrım Duvarı'yla çevrili olan Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'den İsrail'e geçişler özel izine tabi olarak gerçekleşiyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunurken, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi de 2007'den beri İsrail ablukası altında tutuluyor.

Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor.


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FilistinGazzeIsrailIşgal
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