Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait binaya el koydu

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait binaya el koyduğu bildirildi.

Vadi Hilva Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında mahalleye baskın yapan 20 kadar Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait iki katlı boş bir binaya el koydu.

Açıklamada, binanın son dönemde farklı aileler arasında el değiştirmesi sebebiyle mülk sahibinin kim olduğunun tespit edilemediği aktarıldı.

Silvan beldesini "Davut Şehri" olarak adlandıran yerleşimciler bölgenin Yahudi toprağı olduğunu iddia ediyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor.