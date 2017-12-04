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Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa ihlallerine tepkiler

- Merkezi Fas'ta bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusuna zorla girmesini kınadı

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa ihlallerine tepkiler

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO), Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini şiddetle kınadığını bildirdi.

Merkezi, Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çok sayıda İsrail polisinin gözetiminde radikal Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’nın avlusuna zorla girmesini şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin büyük bir suç olduğu belirtilen açıklamada, “İşgalci İsrail güçleri tarafından korunan ve provokasyon için zorla mescide giren yerleşimcilerin bu saygısızca ve pervasızca tutumu uluslararası kamuoyu tarafından da kınanmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ISESCO, Kudüs’teki Müslümanlara ait kutsal mekanların daha iyi korunması için birliğe üye ülkelerin daha etkili önlemler almasını istedi.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor.

Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

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İslami Eğitim Bilim Ve Kültür Organizasyonu (ISESCO)IsrailYahudi Yerleşimciler
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