Yahudi yerleşimcinin çarptığı Filistinli kız çocuğu, toprağa verildi

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarparak ölümüne sebep olduğu 8 yaşındaki Filistinli kız çocuğuna cenaze töreni düzenlendi.
Kuzey Ağvar'daki El-Hamra kontrol noktası yakınlarındaki Furuş Beyti Decen bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Esil Tarık Ebu Avn isimli küçük kızın cenazesine yüzlerce Filistinli katıldı.
Filistinli kızın naaşı Nablus kentindeki Rafidya Devlet Hastanesi'nden alınarak önce ailesinin bulunduğu Cenin kentindeki Cebe beldesine getirildi. Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Ebu Avn'ın cenazesi beldedeki mezarlığa defnedildi.
İsrail makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, Ebu Avn adlı Filistinli küçük kızın, Furuş Beyti Decen bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarpması sonucu ciddi yaralar aldığını ve ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu.