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Yakalanınca çocuğu denize atmakla tehdit etti

- Dikili açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 Suriyeli yakalandı - Göçmenlerden biri, sahil güvenlik ekiplerini, lastik botta bulunan bir çocuğu denize atmakla tehdit etti

Yakalanınca çocuğu denize atmakla tehdit etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerden biri, sahil güvenlik ekiplerini görünce lastik botta bulunan çocuğu denize atmakla tehdit etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir grup kaçak göçmenin Dikili açıklarında lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu botta bulunan ve Yunanistan'a gitmeye çalışan 18'i çocuk 40 Suriyeliyi yakaladı.

Öte yandan Suriyelilerin yakalanmasına ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığınca basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntülerde, botta bulunan bir kaçak göçmenin, çocuğu bottan denize sarkıtarak ekipleri tehdit etmesi, ekiplerin botun motorunu düşürmesi ve göçmenleri sahil güvenlik teknesine alması yer alıyor.

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