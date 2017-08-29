Yakıt tankerinde kaçak sigara sevkıyatı

VAN (AA) - Van'da bir yakıt tankerinde yapılan aramada 90 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde uygulama yapıldı.

Edremit, Gevaş ve Gürpınar yol kavşağında oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelenilen S.Ş. yönetimindeki 72 EP 376 plakalı yakıt tankerini durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 90 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sürücü S.Ş. gözaltına alındı.