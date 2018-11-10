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Yakıtı rüzgar olan yelkenliler, Marmaris turizminin can suyu

- Yelkenli yatların katıldığı, bu yıl 29'uncusu yapılan Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, ilçede 4 milyon liralık ekonomi yarattı - MİYC Başkanı İhsan Kalaycı: - "Bu yarışlarımıza çok insan geliyor. Ülke ekonomimize, yelkenimize artı değer katıyorlar" - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar: - "Yat yarışları turizm adına can suyudur"

Yakıtı rüzgar olan yelkenliler, Marmaris turizminin can suyu
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MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Sadece rüzgarla yarışabilen yelkenli yatların katıldığı ve bu yıl 29'uncusu yapılan Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, hem turizme ve hem de ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) gerçekleştirilen organizasyona, bu yıl 12 ülkeden binin üzerinde yelkenci katıldı.

Yelkenciler, Marmaris Körfezi ve eşsiz koyları ile açık denizde rüzgarla ve birbirleriyle mücadele etti.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarı yakıt olarak kullanan yelkenli yatların, turizme büyük katkı sağladığını söyledi.

- "Yıl boyunca yarışlarımıza 3 bin 650 sporcu katılıyor"

Dünyanın birçok ülkesinden yelkencilerin katıldığı yarışların, ilgiyle takip edildiğini belirten Kalaycı, "Yıl boyunca 10 yarış yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi Marmaris Uluslararası Yarış Haftası. Bu yarışlarımıza çok insan geliyor. Ülke ekonomimize, yelkenimize artı değer katıyorlar. Yıl boyunca yarışlarımıza 3 bin 650 sporcu katılıyor. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na 118 yelkenli yat yarıştı. Bin 400 misafir ağırladık. Sporcu ve sporcu yakınları geldi." dedi.

Kalaycı, Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'nı festival havasında yaptıklarını dile getirerek, burada yarışan sporcuların, aynı zamanda ilçede konakladığını kaydetti.

Yarışlara gelen bazı yelkencilerin, Göcek yarışlarına da katıldığını aktaran Kalaycı, şöyle konuştu:

"30 yıl önce bu yarışları ağabeylerimiz başlatırken 'şehre bir ekonomi yaratsın' diye başlamışlar. Yatların kiralama sürecinden günlük yaşantılara baktığımızda, 450-500 avro harcama yapıyor sporcular. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası 4 milyon liralık bir ekonomi yarattı. Basın yarışları takip ediyor. Sporcular kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Türkiye ve Marmaris’in tanıtımına katkıda bulunuyor, bu da artı bir değer oluyor."

- "Yat yarışları turizm adına can suyudur"

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise yarış haftasının Marmaris ekonomisine katkısının tartışılmaz olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 29'uncusu yapılan etkinliğe, binin üzerinde sporcu, 118 yat ve misafirleriyle çok ciddi bir katılım sağlandığına dikkati çeken Acar, “Bu yat meraklıları özel alım gücü yüksek olan farklı turizm koluna hitap eden bir kesimdir. Alım güçleri yüksektir ve bölgeye olabildiğince katkı sağlarlar." ifadelerini kullandı.

Acar, turizm sezonu sonunda yapılan yarışların, ilçeye renk kattığını vurgulayarak, "Yat yarışları turizm adına can suyudur. Dünyada eşi benzeri olmayan havuz gibi körfezimizin üzerindeki yelkenli ordusu görüntüsü bambaşka şekil yansıtıyor. Yarışmacılar, turistler, ilçe yaşayanı bu güzel görüntüyü seyrediyor, fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşıyor. Bunun Marmaris’in tanıtımına çok büyük katkısı var. Önümüzdeki yıl 30’uncusu yapılacak. Daha görkemli ve coşkulu olması için bizler de destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Marmaris Belediye Başkanı Ali AcarMarmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC)TurizmYat Yarışları
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