"Yalaza" 16 Eylül'de seyircilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - TRT 1 kanalının komedi türündeki yeni dizisi "Yalaza", 16 Eylül'de yayın hayatına başlayacak.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan ile Uğur Kaçan, Sadettin Tolan, Eda Tezcan ve Makbule Kosif kaleme aldı.

Dizinin yönetmen koltuğunu ise Sınav ile Mehmet Bahadır Er ve Yücel Hüdaverdi paylaşıyor.



Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimlerine başlanılan dizinin oyuncu kadrosunda Kaçan'ın yanı sıra Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Gamze Karaduman, Merve Erdoğan, Lalizer Kemaloğlu, Ergül Miray Şahin, Mert Carim, Tibet Tursun, Kerem Muslugil, Ercü Turan, Zeynep Gülmez, Gizem Koçer, Erdal Cindoruk, Elif İnici, Batuhan Aydar, Özkan Ayalp, Ömer Gecü, Eray Ayaz ve Eylül Naz Özgen yer alıyor.

İsmini, Taraklı'ya özgü bir anlatım sanatından alan "Yalaza" dizisi, 50'li yaşlarda Taraklı'da doğup büyüyen marangoz İbrahim Akartürk'ün, mizah dolu hayatını ve başına gelenleri konu ediniyor.





