Yalçın'ın siyah-beyaz hayali gerçek oluyor





SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bedensel engelli olarak dünyaya gelen serebral palsi (SP) hastası 18 yaşındaki Yalçın Gönüllü, Sakarya Beşiktaşlılar Derneğinin girişimleriyle fanatik taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçını canlı izleme hayaline kavuşuyor.

Camili Mahallesi'nde kirada oturdukları evde ailesine bağımlı halde yaşayan, tüm zorluklara rağmen siyah-beyazlı takıma olan tutkusu ve sevgisiyle dikkati çeken Yalçın, Beşiktaşlı taraftarların gönlünü kazandı.

Anadolu Ajansının haberinin ardından harekete geçen Sakarya Beşiktaşlılar Derneği, Yalçın'ı ailesiyle birlikte Vodafone Park'a götürülerek taraftarı olduğu takımın maçını canlı izleme hayalini gerçekleştirecek. Kulüp yöneticileriyle görüşen dernek başkanı Erdinç Bayındır, şartların uygun olması halinde Yalçın'ı görmeyi çok istediği Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile de tanıştıracak.

Yönetim kurulu üyeleriyle aileyi evlerinde ziyaret eden Bayındır, siyah-beyazlı takıma olan aşkı için teşekkür ettiği Yalçın'a, Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi.





- Anadolu Ajansına teşekkür





Sakarya Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının haberini görür görmez hemen aileyle irtibata geçtiklerini anlattı.

Yalçın ve ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Bayındır, "Yalçın'la tanışmak istedik çünkü Sakarya Beşiktaşlılar Derneği olarak bu tarz sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz. Bunun bilincindeyiz çünkü burası Süleyman Seba'nın memleketi. Onun söylediği gibi 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olmaz.' felsefesinden vazgeçmiyoruz. Size de emeğiniz için teşekkür ediyorum, böyle güzel bir haberle bizi bilgilendirdiğiniz için. Sizlerin sayesinde bilgilendik." diye konuştu.

Bayındır, Yalçın'ın Beşiktaş'ın maçını izlemeyi çok istediğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Kulüple görüşmelerimizi yaptık. Hafta sonuna denk gelecek ilk maça Yalçın'ı götüreceğiz. Bütün organizasyonu dernek olarak biz karşılıyoruz. Hep beraber maç izlemeye gideceğiz, Yalçın'ı mutlu edeceğiz. Yalçın'ın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Aile olarak kolay bir süreç yaşamıyorlar ama içlerindeki inancı hiç bırakmamışlar. Tabii hayata bağlayan sebeplerden bir tanesi de Beşiktaş. Yalçın'ın her tarafı, odası Beşiktaşlı. Onu ziyarete gelmekten çok büyük keyif aldık. İnşallah Yalçın'ı ameliyatı sonrası da ayakta götürmeyi isteriz."

Yalçın'ın Quaresma ile tanışma isteğini de yöneticilerle görüştüklerini, şartların müsait olması durumunda tanışacaklarını aktaran Bayındır, olumsuz bir durum olması halinde imzalı formasını isteyeceklerini kaydetti.





- "Oğlumun mutluluğu, hepimizin mutluluğu"





Baba Hikmet Gönüllü de Sakarya Beşiktaşlılar Derneğine çok teşekkür ederek, "Çocuğum oldukça mutlu oldu. Gelmeleri bizi çok mutlu etti. Oğlumun mutluluğu, hepimizin mutluluğu. Sağ olsunlar." dedi.

Yalçın'ın sürpriz karşısında şaşırdığını, o nedenle suskun hale geldiğini yoksa bu kadar sakin kalamayacağını anlatan anne Hülya Güngör ise haberi alınca çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Güngör, "Gidebilir miyiz, olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk. Oradaki heyecan çok farklı, Yalçın açısından onu kaldırabilir miyiz diye düşünüyorduk ama sizler yetiştiniz. Derneğimize ilgi gösterdikleri için çok çok teşekkür ederim. Ameliyatını olsun, ondan sonra ağabeyleriyle birlikte daha çok maç heyecanı yaşayacağına inanıyorum. Her şey güzel olacak inşallah." diye konuştu.

Kendilerini ziyarete gelen dernek yöneticilerine teşekkür eden Yalçın Gönüllü de şunları kaydetti:

"Hayalim gerçekleşeceği için çok mutluyum. Quaresma ile tanışmam tam belli değil ama formasını almaya gayret edeceğim. Oradaki ortamın güzel olacağını düşünüyorum. Gol filan oldu mu güzel olur. Çarşı grubuyla olduğu kadar bağıracağım. Yorulduğumuz anlarda susacağız mecbur. Bir de ameliyat olursak daha da güzel olacak."