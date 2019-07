Yalıkavak Marina'da Türk Telekom Prime'lılara özel avantajlar

Sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle müşterilerinin büyük beğenisini kazanan Türk Telekom Prime, Bodrum'un yaşam merkezlerinden "Yalıkavak Marina" ile birbirinden özel hizmetleri içeren bir iş birliği gerçekleştirdi.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, bu yaz da "Prime" müşterileri için cazip avantajlar sağlıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından "2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülüne layık görülen Yalıkavak Marina'da, Türk Telekom Prime üyeleri için indirimli birçok fırsat ve özel hizmet sunuluyor.



Bu yaz rotası Bodrum'dan geçen Türk Telekom Prime'lılar, 620 yatı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip, 100’den fazla alışveriş mağazası, ödüllü gurme restoranlar, ödüllü beach ve butik oteller ve çeşitli etkinlik alanları bulunan Yalıkavak Marina'da, PIAZZA alanında kurulan sahnedeki etkinlikleri, bu alanda her pazar Kaan Özgür ve Onur Mete, her pazartesi de Emir Ersoy'un sahne aldığı konserleri takip edebilecek.



Türk Telekom Prime, Yalıkavak Marina PIAZZA alanında düzenlenecek müzik ve dans gösterileriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Prime üyelerinin, Türk Telekom’un her türlü hizmet ve ürünleri hakkında bilgi alabilecekleri Türk Telekom Prime lounge alanında, aynı zamanda Tivibu Playstore deneyim alanının yanı sıra 10.00-24.00 saatleri arasında sadece Türk Telekom müşterilerinin kullanımına açık özel bir bölüm de tasarlandı.

Türk Telekom Prime'lılar lounge alanında, bir yandan kendileri için hazırlanan ikramlıkları deneyimlerken, bir yandan da sakin bir ortamda dinlenme imkanı bulabilecek. Oyun meraklılarının da unutulmadığı Türk Telekom Prime lounge'da ayrıca bir oyun alanı da hazırlandı.



Ayrıca, Türk Telekom Prime'lılar, gerçekleştirilen bu iş birliği ile birçok hizmetten indirimli faydalanacak. Bu kapsamda Prime'lılar, Yalıkavak Marina vale hizmetinde yüzde 25, Y-Lounge & Restaurant, Tango ve Piyasa restoranlarında yüzde 20, Yalıkavak Marina Beach Otel ve Yalıkavak Butik Otel ve Hyatt Centric Levent İstanbul Otel'de yüzde 20, Casia Spa'da ve spor salonunda yüzde 20 indirime ek olarak yat bağlama, çekme ve atmada da çok özel fırsatlara sahip olacak.





Türk Telekom Prime üyeleri, Yalıkavak Marina açık hava sinemasında buluşuyor



Türk Telekom Prime üyelerini Yalıkavak Marina'da bekleyen bir diğer sürpriz de sinema gösterimleri olacak. Prime üyeleri, lounge alanında her hafta açık havada gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Türk Telekom'un ikramlarıyla keyifli vakit geçirecek.

Yalıkavak Marina'da bulunan Türk Telekom Prime lounge alanında yapılacak ve her hafta saat 21.00’de başlayacak açık hava sinema gösterimleri şöyle:



"17 Temmuz Çarşamba-Organize İşler Sazan Sarmalı, 24 Temmuz Çarşamba-Karlar Kraliçesi 4, 31 Temmuz Çarşamba-Yol Arkadaşım 2, 7 Ağustos Çarşamba-Küçük Ayak, 14 Ağustos Çarşamba-Aquaman, 21 Ağustos Çarşamba-Transformers, 28 Ağustos Çarşamba- Avengers End Game."