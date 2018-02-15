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Yalın Vodafone FreeZone Stüdyo’da

- Vodafone FreeZone Stüdyo’nun 13 Şubat’ta düzenlenen online konserinde sahne alan Yalın, yeni aşk şarkısı "Hele bi başla"yı ilk kez seslendirdi

Yalın Vodafone FreeZone Stüdyo’da

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Stüdyo’nun 13 Şubat’ta düzenlenen online konserinde Yalın sahne aldı. Yalın, yeni aşk şarkısı "Hele bi başla"yı ilk kez Vodafone FreeZone Stüdyo’da seslendirdi.

Vodafone açıklamasına göre, dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo, daha önce yapılmamış ve başka bir yerde bulunamayacak performanslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone Stüdyo’nun online konseri 13 Şubat’ta Türk pop müziğinin başarılı ismi Yalın’ın sahnesiyle gerçekleştirildi.

Yalın, her yıl merakla beklenen Sevgililer Günü single’ını ilk kez Vodafone FreeZone Stüdyo’da seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konser, Vodafone FreeZone Stüdyo web sitesinden (freezonestudyo.com) ve Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlandı. Gençler, 2 bin tweet atarak aşklarını ekrana yansıttı.


- "Hele bi başla"


Sevgililer Günü’ne özel online konserde Türkiye’nin dört bir yanından sevenleriyle bir araya gelerek hayranlarına bir kez daha aşk ve romantizm dolu anlar yaşatan Yalın, yeni aşk şarkısı için "Sevginin ve aşkın günü 14 Şubat anlaşmak için çabalamaya başlanabilecek en güzel gün. Bir sarılabilsek, bir el sıkışabilsek, aslında aşılır en büyük engeller ve ısınır kalpler. Geç olmadan başlayalım, sarılarak. Hele bi başla." ifadelerini kullandı.

- Online konser deneyimi

Vodafone FreeZone Stüdyo, müzikseverlere uçtan uca online konser deneyimi yaşattı. Dinleyiciler, konser sırasında Yalın ile etkileşime geçerek ünlü sanatçıyla canlı sohbet etti ve sevdiklerine şarkı gönderdi. Konser videosu 1 hafta sonra Vodafone FreeZone YouTube kanalına yüklenerek Yalın hayranlarına konserde dinledikleri ya da kaçırdıkları şarkıları tekrar izleme imkanı sunulacak.

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FreeZone StüdyoHele Bi BaşlaVodafoneYalın
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