İSTANBUL (AA) - Pop müzik sanatçısı Yalın, Sevgililer Günü single'ının kaydını Vodafone FreeZone Stüdyo'da gerçekleştirdi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo, daha önce yapılmamış ve başka bir yerde bulunamayacak performanslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yalın, bu yılki Sevgililer Günü single'ının kaydını Vodafone FreeZone Stüdyo'da yaptı. Böylece, Vodafone FreeZone Stüdyo'daki ilk profesyonel kayda imza atan Yalın, yeni şarkısını 13 Şubat'ta ilk kez Vodafone FreeZone Stüdyo'da seslendirecek.

Vodafone FreeZone Stüdyo web sitesinden canlı yayınlanacak olan Sevgililer Günü'ne özel online konserde Yalın, mekan sorunu olmadan sevenleriyle bir araya gelecek.





- "Vodafone FreeZone Stüdyo çok özel bir mekan"





Yeni single kaydı öncesi Vodafone FreeZone Stüdyo'da gazetecilerle bir araya gelen Yalın, "Vodafone FreeZone Stüdyo'da ilk kaydım. Heyecan verici, çok özel ve harika bir mekan olmuş. Profesyonel kayıt için gerekli tüm imkanlar mevcut. Yeni yeteneklerin keşfedilmesi için biçilmiş kaftan." yorumunu yaptı.



İnsanların barışmaya ve anlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Yalın, "Sevginin ve aşkın günü 14 Şubat, anlaşmak için çabalamaya başlanabilecek en güzel gün. Bir sarılabilsek, bir el sıkışabilsek, aslında aşılır en büyük engeller ve ısınır kalpler..." ifadelerini kullandı.



Yalın, yeni single'ını ilk kez 13 Şubat'ta Vodafone FreeZone Stüdyo web sitesinden canlı yayınlanacak online konserde seslendireceğini bildirdi.

Toplantıda Yalın'ın yeni single'ından bir bölüm de dinletildi. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı için 3 ay hazırlanan Yalın, yeni single'ı için Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalıştı.