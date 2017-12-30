Yalnız yaşadığı evde bıçak darbeleriyle öldürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir kişi yalnız yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Eve hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen üç şüpheliden ikisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Mustafa Oran'ın (64) tek başına yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan iki şüpheliyi yakaladı.

İçeri giren ekipler, Oran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık görevlileri ise yaptıkları incelemede Mustafa Oran'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirledi.

Oran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan İ.E. ve Ö.O'nün, N.S.G. isimli başka bir şüpheli ile hırsızlık amacıyla girdikleri evde Mustafa Oran'ın kendilerini fark etmesi üzerine bu kişiyi bıçakladıkları ileri sürüldü.

Olay sonrası kaçan N.S.G'nin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.