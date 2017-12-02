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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaralandı

- Silivri'deki evinde yangın nedeniyle yaralanan 90 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir apartman dairesinde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşadığı evindeki yangında yaralanan ve apartman sakinleri tarafından kurtarılan İbrahim Y. (90), sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ev sahibinin vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar olduğu belirtildi.

Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evde hasara da yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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