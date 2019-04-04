Yalova Üniversitesi’nden Canovate Group’a ziyaret



Yalova Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu (YÜTİT) öğrencileri, 15 Mart tarihinde, Canovate Group’u ziyaret etti. Canovate’nin fabrikasını ziyaret eden öğrenciler ve hocalar, fiber optik, data center, ısı pompası gibi geniş ürün yelpazesi hakkında bilgiler alırken, üretimi yerinde inceleme fırsatı buldular. Program sırasında, fiber optik ve veri merkezi (data center) eğitimi, Termal Radar ürün tanıtımı, ısı pompası faaliyetleri hakkında anlatım yapıldı.



Canovate’in Veri Merkezi İş Birim Yöneticisi Murat Uzunoğlu, fiber optik yapısal kablolama ve data center faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ar-Ge birimi Proje Yöneticisi Ulaş Çırpıcı, elektro optik sistemler hakkında anlatımda bulundu. Ardından, Süreyya Yiğit tarafından Balistik Sistemleri hakkında, Cemal Ziya Tiryaki tarafından ise ısıtma-soğutma sistemleri hakkında bilgiler verildi. Yapılan sunumların ardından Üretim Mühendisi Volkan Cörüt tarafından fabrika üretim alanları ziyaret edildi. Ağırlıklı olarak endüstri mühendisliği öğrencileri ve diğer mühendislik bölümlerinden öğrencilerin olduğu YÜTİT grubuna, organizasyon boyunca İnsan Kaynakları Müdürü Eda Sarıoğlu eşlik etti.



Ziyaretin sonunda YÜTİT Grubu öğrencileri, ar-ge ve inovasyon odaklı Canovate Group’un, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 global markası arasında yer almasından duydukları gururu ifade ederlerken, yapılan sunumlar ve üretim gezisiyle ileri teknolojide yapılan çalışmaları öğrendiklerini belirttiler.



Canovate, ileri teknoloji üretimi yapıyor



İleri teknoloji üretimi yapan Canovate Group, bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro-optik sistemler, ısıtma/soğutma alanlarında ar-ge projeleri yaparak, ileri teknoloji ürünleri geliştirmeye devam ediyor. 40 yıllık geçmişiyle yüzde 100 Türk firması olan Canovate, veri merkezi ve fiber optikte, kapasitesinin yarısından fazlasını, 4 kıtada 70’in üzerindeki ülkeye ihraç ediyor. Sektöründe uluslararası sertifikalara sahip olan Canovate’in sahip olduğu sertifikalar arasında; UL, ETL, CSA, DELTA, GOST, CE, TUV, TSE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001, ISO 27001 belirtilebilir.