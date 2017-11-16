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Yalova'da "2B yolsuzluğu" soruşturması

- Çınarcık ilçesinde, 5'i kamu görevlisi 10 kişi gözaltına alındı

Yalova'da

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, hazine adına tescil edilmesi gereken bazı parsellerin usülsüz olarak özel şahıslara tescil edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i kamu görevlisi 10 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınarcık ilçesinde 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2B maddesi uygulaması kapsamında orman dışına çıkarılarak hazine adına tescil edilmesi gereken bazı parsellerin, usülsüz olarak özel şahıslara tescil edildiği bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 4'ü Yalova Kadastro Müdürlüğü, biri Yalova Tapu Müdürlüğü çalışanı 10 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2B YolsuzluğuOperasyonYalova
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