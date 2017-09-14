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Yalova'da Alman kadının öldürülmesine ilişkin dava

- Çınarcık ilçesinde Alman vatandaşı 39 yaşındaki kadını öldürdükten sonra beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen kişi ve ona yardım etmekten tutuklanan kardeşi, SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktı

Yalova'da Alman kadının öldürülmesine ilişkin dava

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Alman vatandaşı 39 yaşındaki Rita Darı Winkler'i öldürdükten sonra cesedi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen kişi ve ona yardım etmekten tutuklanan kardeşinin yargılanmasına başlandı.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Kemal Seyhan ve kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ve yakınları da hazır bulundu.

Savcının iddianameyi okumasının ardından mahkeme heyetince savunma yapması istenen tutuklu sanık Ali Kemal Seyhan, savunmasını avukatına vekalet verdikten sonra yapacağını söyledi.

Hüseyin Muharrem Seyhan da suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Haksız yere tutukluyum. Suçsuz yere 17 aydır Silivri Cezaevi'nde tutukluyum. Eşim, ben ve çocuklarım mağdur durumdayız. Herhangi bir suçum yok. Tahliyemi arz ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya'da kuaförlük yapan Alman Rita Darı Winkler'den, 10 Mart 2016'da İstanbul'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. İstanbul emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Winkler’in erkek arkadaşı Ali Kemal Seyhan'ın ifadesi alınmıştı.

İfadesinde, ilişkisinin olduğu Winkler ile Çınarcık'a gidip geldiklerini söylediği öğrenilen Seyhan serbest bırakılmıştı. Seyhan, kalp hastalığı için ameliyat olacağını belirterek Almanya'ya gitmişti. İstanbul’da kaybolduktan sonra, vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Winkler'in katil zanlısı olarak Ali Kemal Seyhan için "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

Winkler'i öldürdükten sonra cesedi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen Seyhan, Türk güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Cinayette yardımcı olduğu iddiasıyla kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan da tutuklanmıştı.

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