Yalova'da arama kurtarma tatbikatı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Motosikletli Arama Kurtarma Birliği (MOTAK) ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) tarafından arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Teşvikiye beldesinde 150 kişinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği, şelale bölgesindeki ormanlık alanda bir gencin kaybolduğu haberini alan MAG AME ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaklaşık bir saatlik arama sonucu, ormanlık alanda düşerek yaralanan ve nefes almakta zorlanan gence ulaşarak, ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından ekipler, telsizle konumlarını kriz merkezine bildirerek, motosikletli sağlık görevlisi talebinde bulundu. MOTAK ekibi, yanına aldığı sağlık görevlisiyle, ambulansın giremediği bölgeye kısa sürede geldi. Sağlık personeli, müdahalede bulunduğu yaralıyı sedye yardımıyla ambulansın beklediği alana ulaştırıp, en yakın hastaneye götürdü.

MAG AME Başkanı Hüseyin Karadayı, AA muhabirine, olası bir depreme her zaman hazır olunması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda, yaptıkları tatbikatın önemli olduğunu anlatan Karadayı, şunları kaydetti:

"Birçok olayda, afet ve acil durumda ilk ve hızlı müdahale çok önemli. Motosikletçi arkadaşlarımız, sağlıkçı ve ilk yardımcının hızlı şekilde olay yerine gelmesini sağlayabilecek en önemli unsurdur. Binaların yıkıldığını, yolların kapalı olduğunu düşünün. Burada motosikletle afet yerine hızlı şekilde intikal edilecek. O yüzden motosikletçiler, sağlıkçılar ve arama kurtarmacılar olarak bu birlikteliği ve iş birliğini gerçekleştirdik."

MOTAK Başkanı Atilla Temel ise birliklerinin, arama kurtarma ekiplerine lojistik destek sağlamayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin 5 farklı bölgesinde motosikletlilerle çalıştıklarına işaret eden Temel, "Türkiye'nin birçok bölgesinde motorcu arkadaşlara, motor kulüplerine durumdan bahsederek, birliğimize dahil olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra bu arkadaşlar herhangi bir afet sırasında, arama kurtarma ekiplerine, özellikle MAG AME'ye lojistik anlamda yardımcı olacak." dedi.

Ekiplere, araçların ulaşamadığı yerlerde hastayı, sağlık ekibini, malzemeleri taşıyarak destek verdiklerini dile getiren Temel, birliklerinin olası bir depreme hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, tatbikata katılanlara ilk yardım dersi verildi.