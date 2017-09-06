Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Yalova'da arama kurtarma tatbikatı

- Motosikletli Arama Kurtarma Birliği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibince düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, ormanda kaybolduktan sonra yaralı bulunan genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırıldı

Yalova'da arama kurtarma tatbikatı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Motosikletli Arama Kurtarma Birliği (MOTAK) ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) tarafından arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Teşvikiye beldesinde 150 kişinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği, şelale bölgesindeki ormanlık alanda bir gencin kaybolduğu haberini alan MAG AME ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaklaşık bir saatlik arama sonucu, ormanlık alanda düşerek yaralanan ve nefes almakta zorlanan gence ulaşarak, ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından ekipler, telsizle konumlarını kriz merkezine bildirerek, motosikletli sağlık görevlisi talebinde bulundu. MOTAK ekibi, yanına aldığı sağlık görevlisiyle, ambulansın giremediği bölgeye kısa sürede geldi. Sağlık personeli, müdahalede bulunduğu yaralıyı sedye yardımıyla ambulansın beklediği alana ulaştırıp, en yakın hastaneye götürdü.

MAG AME Başkanı Hüseyin Karadayı, AA muhabirine, olası bir depreme her zaman hazır olunması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda, yaptıkları tatbikatın önemli olduğunu anlatan Karadayı, şunları kaydetti:

"Birçok olayda, afet ve acil durumda ilk ve hızlı müdahale çok önemli. Motosikletçi arkadaşlarımız, sağlıkçı ve ilk yardımcının hızlı şekilde olay yerine gelmesini sağlayabilecek en önemli unsurdur. Binaların yıkıldığını, yolların kapalı olduğunu düşünün. Burada motosikletle afet yerine hızlı şekilde intikal edilecek. O yüzden motosikletçiler, sağlıkçılar ve arama kurtarmacılar olarak bu birlikteliği ve iş birliğini gerçekleştirdik."

MOTAK Başkanı Atilla Temel ise birliklerinin, arama kurtarma ekiplerine lojistik destek sağlamayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin 5 farklı bölgesinde motosikletlilerle çalıştıklarına işaret eden Temel, "Türkiye'nin birçok bölgesinde motorcu arkadaşlara, motor kulüplerine durumdan bahsederek, birliğimize dahil olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra bu arkadaşlar herhangi bir afet sırasında, arama kurtarma ekiplerine, özellikle MAG AME'ye lojistik anlamda yardımcı olacak." dedi.

Ekiplere, araçların ulaşamadığı yerlerde hastayı, sağlık ekibini, malzemeleri taşıyarak destek verdiklerini dile getiren Temel, birliklerinin olası bir depreme hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, tatbikata katılanlara ilk yardım dersi verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇınarcıkMahalle Afet Gönüllüleri Acil MüdehaleMotosiklet Arama Kurtarma BirliğiTeşvikiye BeldesiYalova
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5