Yalova'da balıkçı barınağı temel atma töreni (2)

YALOVA (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ''Biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte 100 bin kişilik ulaştırma, denizcilik, haberleşme ailesi olarak yaptığımız işi ibadet bilip yapıyoruz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek yapıyoruz.'' dedi.

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde balıkçı barınağının temel atma törenine katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kıtalar arası köprü konumunda çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Değerli olması nedeniyle birilerinin gözünün Türkiye'de olmasının da kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

''Dün olduğu gibi bugün de öyle. Böyle olunca da Çanakkale'de, Sarıkamış'ta 15 yaşındaki gençler bu ülkenin istikbali ve istiklali için dedeleri, neneleri, anaları ve babalarıyla velhasılıkelam millet olarak geçmişte de mücadele ettiler bugün de ediyorlar. Dünden bugüne 15 Temmuz dahil olmak üzere bu ülkenin istiklali, istikbali ve bekası için şehit olmayı göze alan herkesten Allah razı olsun. Nitekim dün de bugün de şehitlerimiz vardı. Eren kardeşimiz 15 yaşında bize 'Ülkenin istiklali ve istikbali söz konusuysa yaşıma bakmayın. Bu ülkenin 80 milyonunda olduğu gibi bende de öyle bir yürek var ki tankın, topun, hainlerin karşısında şehit olmak pahasına dururum' dedi. Allah onların hepsinden razı olsun.''

Arslan, onlar bu ülke için canlarını ortaya koyarken kendilerine düşen görevin bu kadar değerli ve vatan olarak bırakılan bu toprakları mimar ve mamur etmek olduğunu dile getirerek ''Bunu yaparken de adeta bunu ibadet bilmek. Biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte 100 bin kişilik ulaştırma, denizcilik, haberleşme ailesi olarak yaptığımız işi ibadet bilip yapıyoruz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek yapıyoruz.'' dedi.

Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevirili olduğunu ve bunun da çok önemli stratejik bir konum kazandırdığını belirten Arslan, bu konumun hakkını vermek, bu ülkenin mimar ve mamur olması için ulaştırma altyapılarını geciktirmeden yerine getirmek gerektiğini bildirdi.

Arslan, sadece denizcilikte değil hava, demiryolları ve haberleşmede çok mesafe aldıklarının altını çizerek ''Eğer denizlerimizde tankerler, ro-rolar, balıkçı tekneleri, yollarımızda tır, havada uçaklar hareket ediyorsa işte o zaman bu ülkenin büyümesi, ileriye gitmesi, hız kesmeden gitmesinin bir göstergesi olarak bunları görmek gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

- 15 yılda 352 milyar lira harcama

AK Parti hükümeti olarak 15 yıldır durmadan çalıştıklarını dile getiren Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dev projeleri peş peşe hayata geçiriyoruz. Sadece bizim bakanlığın 15 yılda yaptığı harcama miktarı 352 milyar Türk lirası. Karayollarında 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, bugün üzerinde 19 bin üzerinde yol koymuşuz ve 25 bin 300 kilometre olmuş. Standardı çok düşük 8 bin 500 sıcak asfalt yol varken, bugün 21 bin 500 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yol var. Standartları kesinlikle kıyaslanmaz. Sadece 6 büyük il bölünmüş yolla birbirine erişiyorken, bugün 76 ilimiz birbirine bu yollarla ulaşıyor. Bu ülke Cumhuriyetin kuruluşunda demir yolu seferberliği ilan etmiş, olmayan imkanlarla demir ağlarla örmüş bu ülke. 1950'den sonra 50 yıldan fazla demir yollarına el vurmamış. Demiryolları kaderine terk edilmişken biz son 15 yılda bunu politika haline getirip, Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla donatıyoruz. İnsanımızın yaşam konforunu artırmayı hedefliyoruz.''

Arslan, Türkiye'de geçmişte sadece 2 merkezden 25 merkeze uçuş varken, bugün 7 merkezden 55 havalimanına uçuşun olduğunu vurguladı.

Bugün dünyanın 286 noktasına uçabildiklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

''Ülkemizde 35 milyon iç-dış hat yolcusu varken, bugün yılda 180 milyon yolcuya hizmet ediyoruz. Denizcilik alanında da birçok mesafe katettik. Hiç şüpheniz olmasın denizler ülkelerin güvenliğinin ve refahının vazgeçilmez unsurları. Buraları iyi kullanmamız gerektiğini biliyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Son 14 yılda denizciliği de kaderine terk edilmiş sektör olmaktan çıkardık. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın önderliğinde çok mesafe katettik. Uluslararası alanda da çok iyi konuma yükseldik. Türk deniz ticaret filosu 2008 yılındaki global krize rağmen son 10 yılda dünyaya göre yüzde 75 büyüdü. Küresel anlamda yaşanılan birçok sıkıntıyı geride bırakarak sadece ülkemize bakın, sayısız proje yasal düzenleme ve altyapı yatırımları hayata geçirdik. Denizcilik sektörünün önünü açan ve rekabet gücünü artırmaya yönelik birçok düzenleme, proje ve altyapı yatırımı yaptık. Burada kalmayıp ileriye doğru yürümek için birçok çalışma yapacağız. Koylarımızda gezen yabancı bayraklı yatlar artık Türk bayrağı çekiyor. Kısa sürede 4 bin 300 bayraklı gemi Türk bayrağına geçti, hedefimiz bunu 6 bin bayrağa çıkarmak. Denizcilik önündeki engelleri tek tek kaldırırken, Türk bayrağı çekmekle ilgili de hiç kimsenin hiçbir bahanesi kalmadı. Böylece Türk bayrağını şanla şerefle denizlerde dalgalandırmaya devam edeceğiz.''

Arslan, temeli atılacak balıkçı barınağının da gelecek sene ağustos ayında hizmete açılmasının planladığını dile getirerek bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

- Faruk Çelik'in konuşması

Törene katılan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise Başbakan Binali Yıldırım'ın ulaşım konusunda çok büyük emekleri olduğunu, kendisinin talimatlarıyla bugün bu barınağın temelini attıklarını anlattı.

Bu temelleri atarken diğer taraftan şehitlerin olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

''Buradan sesleniyoruz. Bu coğrafya Malazgirt'ten bu yana şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bu toprakları biz masada kazanmadık, meydanlarda kazandık. Herkes bunu bilsin. Çanakkale, 15 yaşındaki çocukların okullarını terk etmesiyle geçilmez oldu. O 15 yaşındaki henüz bıyığı terlememiş gençlerin sayesinde. Aynı şekilde dün Trabzon'da 15 yaşındaki Eren kardeşimizi şehit verdik. Bilsinler ki dünkü 15 yaşındaki gençler 'Çanakkale geçilmez' dediler. Bugünkü 15 yaşındaki Erenler de 'Cumhuriyetimiz, devletimiz ilelebet yaşayacaktır' diye haykırıyor. Biz de siyasiler olarak onların bu fedakarlığı karşısında canla başla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.''

Konuşmaların ardından barınağın temeli atıldı.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan ile çok sayıda davetli ve vatandaş da katıldı.

(Bitti)