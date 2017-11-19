YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN - Yabancılara konut satışında önde gelen kentlerden Yalova'da, toplam 627 öğrencisi bulunan bir ilkokulda 9 ülkeden 179 çocuk eğitim görüyor.

Yalova'da konut alırken en çok Bahçelievler Mahallesi'ni tercih eden İran, Irak, Suriye, Afganistan, Moldova, Filistin, Ürdün, Kırgızistan ve Suudi Arabistan uyruklu yabancıların çocukları da eğitimlerini aynı mahalledeki ilkokulda sürdürüyor.

Bahçelievler İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Murat Marangoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşların genelde okula yakın yerlerde ikamet ettiklerini söyledi.

Marangoz, okulun merkeze yakın konumda bulunduğuna işaret ederek, "İran'dan 7, Irak'tan 135, Suriye'den 30, Afganistan'dan 2, Moldova, Filistin, Ürdün, Kırgızistan ve Suudi Arabistan'dan 1'er öğrenci okulumuza devam ediyor. Toplam 627 öğrenci bulunan okulumuzda bir mozaik oluştu. Çocuklarımız yabancı öğrencilerle kaynaştı. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Kültürümüz, halk oyunları öğretiliyor." diye konuştu.

Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu için çabalayan öğretmenlere de teşekkür eden Marangoz, "Çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Öğrencilerin kaynaşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Yabancı öğrenci geldiği zaman hiç Türkçe bilmiyor. 3-4 ay sonra hemen okuma-yazmayı öğreniyor. Hem Türk kültürünü öğreniyor hem de öğrencilerimizle kaynaşıyor." ifadelerini kullandı.

- Halk oyunları ekibinin yarısına yakını yabancı uyruklu

Halk oyunları eğitmeni Ayseren Soyer de yabancı öğrencilere Türk halk oyunlarını öğrettiklerini belirtti.

Soyer, öğrencilere Türkiye'nin 7 bölgesinden halk danslarını öğrettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca aynı grupla mehteran ekibi kuracağız. Amacımız Yalova Valiliğinin 23 Nisan'daki etkinliğinde çıkmaları. Ayrıca Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali oluyor Çınarcık'ta. O festivale katılacaklar. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında festivallere katılacaklar. İçinde birkaç ülkeden, Kırgızistan, Suriye, Irak'tan da öğrenciler var. Kendi istekleriyle bu kültürümüze katılmak istediler. Aileleri de bu konuda çok istekli ve hevesli. 25 öğrencimiz halk oyunu eğitimi alıyor. Aşağı yukarı, 10-12 öğrenci yabancı uyruklu."

- "Türkçeyi de öğreniyorlar"

Sınıf öğretmeni Engin Özen de dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm çocukları eğitmenin görevleri olduğunu ifade etti.

Özen, "Sevgi bütün kilitleri açıyor. Sınıfımda Iraklı da Suriyeli de var. Birleşmiş Milletler gibiyiz gerçekten de. Ama fark etmiyor. Çocuk her yerde çocuktur. Bizler onlara sevgimizi, saygımızı, eğitimimizi her yerde aynı şekilde vermeye devam edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Ayşegül Yangın da "Nasıl yabancı dil öğreniyorlarsa Türkçeyi de aynı şekilde öğreniyorlar. Okuma yazma bilmeyen öğrencim yok. Hepsi okuma-yazmayı öğrendi. Sadece Türkçede zorlanıyorlar ama diğer derslerde fena değiller hatta genel değerlendirme yaptığımızda başarı oranı, çıta bir hayli yükselmiş durumda." dedi.





