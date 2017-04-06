Yalova'da cinayet

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde yan bakma meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Gökçedere Mahallesi Termal Kaplıcaları'nda Azat Dağkuşu (23) ile T.K. (20) arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Dağkuşu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden motosikletle kaçan T.K, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.