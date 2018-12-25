YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi, "Defneyi inovatif ve katma değeri yüksek ürün haline getirdiğimiz zaman, bu ülke kısa vadede yılda 4-5 milyar dolar, 2030'a kadar 40-50 milyar dolar sadece defneden kazanır." dedi.

Şimdi, Yalova Valiliği, Bursa Teknik Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Defne Değil Define" adlı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Avrupa kıtasındaki kadar bitki türü bulunduğunu belirtti.

Bunların çoğunun, dünyanın birçok ülkesinde bulunmayan endemik türler olduğuna işaret eden Şimdi, şunları kaydetti:

"Müthiş bir zenginliğimiz var. Bu zenginliği maalesef değerlendiremiyoruz. Bu biyolojik çeşitliklerden birisi de defne ama defnenin tam olarak farkında değiliz, değerlendiremiyoruz. Yeni yeni özel sektör de bu işin içine girdi. Biraz olsun defneye dokunmaya başladı. Dünyadaki defne üretimin yüzde 90'ı Türkiye'de. Böyle bir potansiyeli var. Geniş bir kullanım alanı var. Avrupa ve gelişmiş ülkeler Türkiye'deki defneyi yoğun bir şekilde istiyor, talep ediyor. Müthiş bir pazarı ve ekonomik değeri var. İlaç sanayinin ham maddesi, kozmetik sanayinin ham maddesi, gıda ve gıda ürünlerinin ham maddesi. Defne özbeöz ürünümüz."

Şimdi, Türkiye'den yılda yaklaşık 40 milyon dolar defne yaprağı ihracatı yapıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"300 milyon dolarlık bir ekonomik katkısı var. Defnenin üretiminden gümrük kapısına kadar tam 1 milyon istihdamı var. Biz defneyi yurt dışına maalesef yaprak olarak gönderiyoruz, tohumunu gönderiyoruz. Tam manasıyla onları işleyemiyoruz. İnovatif ürünlere çeviremiyoruz. Defneyi inovatif ürün, katma değeri yüksek ürün haline getirdiğimiz zaman kısa vadede yılda 4-5 milyar dolar, 2030'a kadar bu ülke 40-50 milyar dolar sadece defneden kazanır."

- "Orman köylüsüne 10 milyon lira gelir"

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın da Türkiye'nin odun dışı orman ürünleri bakımından önemli bir kapasiteye sahip bulunduğunu, bunlardan birinin de defne bitkisi olduğunu söyledi.

Akın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün 6 bin hektarı Yalova'da olmak üzere toplam 17 bin hektar potansiyel defne sahası bulunduğunu, bölge genelinde 14 bin hektarda rehabilite çalışması başlattıklarını anlattı.

Yalova'da yaklaşık 200 ailenin defne yaprağı üretimi yaptığına dikkati çeken Akın, "Köylünün yaş defne yaprağı satış fiyatı ton başına bin lira. Köylünün kurutulmuş defne yaprağı satışı 8 bin 500 ton. Defnenin ihracat fiyatı ise 3 bin 245 dolar. Yalova'daki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 10 bin ton yılda yaş defne yaprağı üretmektir. Böylece orman köylüsüne 10 milyon lira gelir, ülkemize de defne ihracatında 8 milyon dolar gelir sağlamış olacağız." diye konuştu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ise ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesi görevini yerine getirdiklerini belirterek, bütün bu faaliyetleri o yörede yaşayan orman köylüsüyle yaptıklarını söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol da panelin verimli geçmesini diledi.



