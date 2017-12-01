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Yalova'da "dev orkinos" kıyıya vurdu

- Çınarcık ilçesinde kıyıya vuran 150 kilogramlık orkinos, iş makinesi yardımıyla sahilden alındı

Yalova'da

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 150 kilogramlık orkinos, kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşliman Mahallesi'nde kıyıya vuran dev balığı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinosu iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 150 kilogramlık dev balık, inceleme yapılmak üzere veterinerliğe götürüldü.

Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Nesrin Fakirullahoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyıya vuran balığın "mavi yüzgeçli orkinos" olduğunu söyledi.

Fakirullahoğlu, vatandaşların ihbarıyla harekete geçtiklerini belirterek, "Gerekli kurumlara haber verdik. Tutanaklarımızı tuttuk. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki orkinosun bir hafta önce öldüğünü tahmin ediyoruz. Birkaç yerinde yaraları var, gerekli incelemeleri yapacağız." diye konuştu.

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ÇınarcıkOrkinosYalova
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