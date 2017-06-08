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Yalova'da gemi indirme töreni

- Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Norveçli Fjord1 firması için inşa edilen feribot denize indirildi

Yalova'da gemi indirme töreni

YALOVA (AA) - Norveç'in en büyük lojistik firmalarından biri olan Fjord1 için Yalova'da inşa edilen feribotlardan ikincisi denize indirildi.

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Tersan Tersanesi'nde inşa edilen akü enerjili "Gloppefjord 2" isimli feribotun denize indirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, burada yaptığı konuşmada, firma olarak Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine 156. sıradan girdiklerini, ihracatta ise 42. sırada bulunduklarını söyledi. Gazioğlu, "Hedefimiz bu sıralamada daha yukarılara çıkarak dünya şirketi olmaya devam etmektir." dedi.

Bu tipte ikinci feribotu denizle buluşturduklarını dile getiren Gazioğlu, şunları kaydetti:

"Yapımı Tersan Tersanesi'nde tamamlanan ve işletme hakları Norveç'in en büyük lojistik firmalarından biri olan Fjord1'de bulunan feribotların en büyük özelliği yüzde 100 akü enerjisiyle çalışacak olması. Aküsünde depolanan enerjiyle seyrettikten sonra hem Anda hem de Lote iskelelerindeki şarj istasyonlarında tekrar enerji depolayacak ve bu enerji güvenli bir şekilde karşı kıyıya geçmesine yetecek. Aküdeki enerji, gemideki diğer elektrik yüklerini de karşılayacak. Norveç’in egzoz gazları salınımını azaltmak amacıyla başlattığı feribot ihaleleri önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek."

Törene, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, AK Parti il yöneticileri, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ve Yönetim Kurulu üyesi Engin Oktay ile çok sayıda davetli katıldı.

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GemiTORENYalova
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