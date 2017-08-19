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Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Kazada menajeri yaralanan Taha Özer, Çınarcık'taki konserini iptal etti

Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağrı Coşkun yönetimindeki 34 DY 322 plakalı otomobil, Çınarcık-Termal karayolu Ortaburun Köyü Kavşağı'nda Burhan Apaydın'ın kullandığı 34 BA 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Çağrı Coşkun'un yanı sıra diğer araçta bulunan sürücü Burhan Apaydın ile Kübra ve Mustafa Ali Arslanoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Çağrı Coşkun'un, sosyal medyadaki popülerliğiyle tanınan Taha Özer'in menajeri olduğu belirtildi.

Olayı öğrenince kaldığı otelden hastaneye gelen Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, konser vermek amacıyla Çınarcık'ta bulunduklarını söyledi.

Kaza nedeniyle konseri iptal ettiklerini belirten Özer, "Hastanede sağlık kontrolleri yapıldı. Şu anda bir sorunu yok, Allah'a şükürler olsun. Son tetkikleri bekliyoruz. Allah korudu diyorum. Çok üzücü ve kötü bir olaydı." diye konuştu.

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