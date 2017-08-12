Yalova'da kapalı pazar yeri ve sosyal tesis açılış töreni (2)

YALOVA (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yalova'ya ulaştırma alanında 1 milyar liralık yatırım yapılıyor. Bütün sektörleri düşünürseniz Yalova'da 14 yılda yapılan yatırımın miktarı 8 milyar. Eski parayla 8 katrilyon. Hamdolsun sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle 15 yıldır güçlü bir şekilde hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." dedi.

Arslan, Armutlu Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve sosyal tesislerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmangazi Köprüsü'nü de içeren İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'i adeta birbirine komşu kapısı yaptığını söyledi.

Bu illerde seyahatlerin rahatladığını belirten Arslan, vatandaşların seyahat konforunun ve yaşam kalitesinin arttığını vurguladı. Arslan, "Bu bölgenin endüstrisinin, sanayisinin, ekonomisinin büyümesi adına bu projeler lokomotif görevi görüyor. Bunun için Osmangazi Köprüsü ve onun devamındaki otoyolun açılmasıyla Yalova her yere yakınlaştı. Aynı şekilde Armutlu da yakınlaştı." diye konuştu.

Bakanlığının Yalova'da yaptığı yatırımlarının miktarının 1 milyar lira olduğunu bildiren Arslan, şöyle devam etti:

"Eski parayla kıyaslarsanız 1 katrilyon lira. Düşünün ki IMF'nin kapısında birkaç yüz milyon bulmak için dilenen Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün sadece Yalova'ya ulaştırma alanında 1 milyar liralık yatırım yapılıyor. Bütün sektörleri düşünürseniz Yalova'da 14 yılda yapılan yatırımın miktarı 8 milyar. Eski parayla 8 katrilyon. Hamdolsun sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle 15 yıldır güçlü bir şekilde hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Elbette ki Yalova'nın gelişmesi Armutlu'nun da gelişmesi için her türlü çalışmayı yapacağız."

Arslan, Yalova Yat Limanı'nın ilin turizmine katkı sağladığını anlatarak, "Altınova bölgesindeki tersaneler sadece alanlar tahsis edilmişti ama başka da bir şey yapılmıştı. Halbuki şimdi Altınova Tersaneler Bölgesinden Yalova dünyaya ihracat yapan, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan bir il haline geldi. Binlerce Yalovalı hemşehrilerimiz orada iş imkanı buldu. Bu sanayi, tersanecilik sadece tersanecilik olarak görülmemeli. Onlarca yan sanayiye ve iş koluna hizmet eden bir sanayiden bahsediyoruz. Dolayısıyla Yalova'nın sanayisi ve endüstrisinin gelişmesi adına da çok ciddi hizmetler edildi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bursa'ya da erişimi kolaylaştıracağız"

Narlı'ya kadar Gemlik yolunun 10 metre genişliğe çıkarıldığına ve sıcak asfalt yapıldığına dikkati çeken Bakan Ahmet Aslan, şunları kaydetti:

"Bu sene hazırlıklarını yapıyoruz, inşallah önümüzdeki yıl geriye kalan yaklaşık 25 kilometrelik yolu da 10 metre genişliğe çıkaracak, sıcak asfalt yapacak proje talimatını buradan veriyoruz. İnşallah seneye onu da başlatıp 1,5 sene içinde bitirmiş olacağız. Dolayısıyla Bursa'ya da erişimi kolaylaştırmış olacağız. Yaptıklarımız bununla sınırlı değil. Armutlu'nun da Yalova'nın da özelikle iletişim sektöründe ihtiyaçları var. Hiç geniş bant abonesi olmayan Yalova'da bugün 193 bin geniş bant abonesi var. Bu kalkınmışlığın, gelişmişliğini bir göstergesi. Fiber optik uzunluğu 240 kilometreyken bugün bin kilometreyi geçmiş durumda. Tam 4 katı. Yine Yalova'daki okullarımıza Fatih Projesi kapsamında bin 368 etkileşimli tahta, 123 çok fonksiyonlu yazıcı hediye ettik. 15 yıldır halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek, size hizmetkar olma yolunda ekip anlayışıyla çalışan Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın izinden giden çalışma arkadaşları olarak diyoruz ki, biz bu millete hizmeti Hakk'a hizmet bildik, devam ediyoruz ama dün de 15 Temmuz'da da, bugün de bu ülkenin istikbali ve istiklali için mücadele ederken de canlarını veren şehitlerimiz ki onlara rahmet diliyoruz, şehitlerimiz bizim omuzlarımıza bir başka sorumluluk yükledi. Onlar canlarını vererek bu ülkeyi geleceğe taşıdılar. Bizler de inşallah hizmet kervanını ibadet bilerek, bu ülkeyi geleceğe taşıyacağız."

Açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından Armutlu Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar yeriyle sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu ve Arslan ile beraberindekiler, daha sonra Armutlu Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Birkan ile görüştü. Heyet, daha sonra AK Parti Armutlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

(Bitti)







