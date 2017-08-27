Yalova'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ali Eymen Dayıoğlugil (20) yönetimindeki 42 EME 82 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Tavşanlı beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
Araçtan yola fırlayan Seray Demirtaş (22), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Dayıoğlugil ile otomobilde bulunan Furkan Zengin (19), Emine Merve Kızılay (21) ve Ali Armen Dayıoğlugil (20) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.