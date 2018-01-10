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Yalova'da süs bitkileri serasında yangın

- Yangın serada maddi hasara neden oldu

Yalova'da süs bitkileri serasında yangın

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde süs bitkileri serasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu yakınlarında süs bitkileri üretimi gerçekleştiren bir firmaya ait seranın ardiye kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ardiyeden yükselen dumanı fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Altınova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, serada maddi hasara neden oldu.

İlçe Kaymakamı Zafer Engin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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