Yalova'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesi sınırlarındaki Hasanbaba mevkisinde, ağırlaşan kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplı bölgeye, arpa, buğday ve sakatat bıraktı.

Şube Müdürü Nevzat Alğan, 10 kişilik ekiple Yalova'nın 3 ayrı bölgesinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kar yağışının başlamasıyla Yalova ve çevresinde yaban hayvanları için her hafta 750 kilo sakatat bırakıldığını belirten Alğan, şöyle konuştu:

"Bu hafta bin 500 kilogram yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptık. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalarda görüldüğü üzere, sadece besi yemi olarak buğday değil, sakatatlar da bırakıyoruz. Amacımız yaban hayvanlarının şehirlere inmesini, şehirlerde insanları rahatsız etmesini engellemek, ayrıca bunların doğal popülasyonunu artırmasını sağlamaktır. Yiyecekleri özellikle ayrı ayrı yerlere bıraktık. Şu anda 350 rakımlı Hasanbaba mesire alanlarının üst tarafındayız. Buradaki çalışmalarımız yaklaşık 10 kişiyle devam ediyor. 10 ekibimiz Yalova ilinde sadece bu bölgede değil, diğer 3 aracımızla birlikte faklı farklı bölgelerde besleme çalışması yapmaktayız."

Yaban hayvanlarının yanı sıra sokak hayvanlarının da unutulmadığını belirten Nevzat Alğan, ayrıca yaralı halde bulunan yaban hayvanlarını da tedavilerinin ardından yeniden doğaya saldıklarını belirtti.

Avcılara da çağrıda bulunan Alğan, "Avcılarımızın da bu ortamlarda biraz daha temkinli ve daha farklı davranmalarını istiyoruz. Uygulamalarda aşırı derece avlanma olayını terk etsinler. Fazla tahribat yapmadan mevzuat gereğince avlanmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

