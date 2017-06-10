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Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'da, tır, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Bursa'dan Kocaeli yönüne giden Ahmet C. (49) yönetimindeki 34 SE 5719 plakalı tır, Yalova-Kocaeli karayolu Yalova Devlet Hastanesi...

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'da, tır, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'dan Kocaeli yönüne giden Ahmet C. (49) yönetimindeki 34 SE 5719 plakalı tır, Yalova-Kocaeli karayolu Yalova Devlet Hastanesi köprülü kavşağında, aynı yönde seyreden Çağlar G'nin kullandığı 16 AEP 50 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrildi. Kontrolden çıkan tır ise Ahmet Y. idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan tır şoförü Ahmet C. ile otobüsteki yolculardan Ali D, Yalova Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise hurdaya dönen aracından kendi çabalarıyla çıktı.

Yalova-Kocaeli karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıYalova
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