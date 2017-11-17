Yalova'daki

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, hazine adına tescillenmesi gereken bazı parsellerin usulsüz olarak özel şahıslara tescil edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çınarcık ilçesinde 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2B maddesi uygulaması kapsamında, orman dışına çıkarılarak hazine adına tescillenmesi gereken bazı parsellerin, usulsüz olarak özel şahıslara tescil edildiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, 2 kamu görevlisi daha gözaltına alındı.

Yalova'da 2B kapsamındaki kamu arazilerinin resmi belgeler üzerinde sahtecilik yapmak suretiyle kamuyu yaklaşık 20 milyon lira civarında zarara uğratarak, vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları öne sürülen 7'si kamu görevlisi 12 kişinin sorgulamaları sürüyor.