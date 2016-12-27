Yalova'daki FETÖ/PDY soruşturmaları

YALOVA (AA) - Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği ve ilk davanın 21 Mart'ta görüleceği bildirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, düzenlediği basın toplantısında, bir kısmı darbe girişiminden önce başlatılan FETÖ/PDY soruşturmalarının hızla yürütüldüğünü ve dosyaların karara bağlandığını belirtti.

FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin 15 Temmuz darbe girişiminden önce başlatılan Yalova ana yapılandırmasına ilişkin 47'si tutuklu 103 şüpheli hakkındaki dosyanın ağır ceza mahkemesince kabul edildiğini ve duruşma gününün 21 Mart olarak belirlendiğini söyledi.

Davayla ilgili 500 sayfalık iddianame hazırlandığını aktaran Özgür, şunları kaydetti:

"Davada silahlı örgüt yönetmek, bu örgüte üye olmak ve örgüte finansal kaynak toplamak suçlarından yargılanacak zanlılar hakkında 5 ile 22,5 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Bugüne kadar FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalarda 410 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 160'ı tutuklandı. Halen gözaltında 10 kişi bulunmaktadır. Diğer dosyalara ilişkin soruşturmalar halen devam etmekte olup soruşturması biten dosyaların süratle mahkemeye davaları açılmaktadır."

Özgür, Yalova Hava Meydan Komutanlığından çıkarak İstanbul'da darbe girişimine katılan 367 asker ve askeri öğrenci hakkındaki soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğünü bildirdi.

- Duruşma salonu arayışı

Yalova'da 21 Mart'ta görülecek ilk duruşma için adliyedeki salonların yetersiz olduğunu dile getiren Özgür, "Duruşma salonu arayışımız var. Bizim burada onları yargılayacak bir salonumuz yok. 103 sanık, avukatları, seyircilerle birlikte sayı çok. Raif Dinçkök Kültür Merkezinde duruşmanın görülmesi için çalışıyoruz. Muhtemelen orada yapacağız çalışmayı. Duruşma 10 gün sürer." ifadesini kullandı.