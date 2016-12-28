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Yalova'daki FETÖ/PDY soruşturması

- Sağlık çalışanı 19 zanlıdan, 7'si tutuklandı

Yalova'daki FETÖ/PDY soruşturması

YALOVA (AA) - Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 19 sağlık çalışanından, 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları ve örgüte eleman kazandırarak, finans sağladığı tespit edilen aralarında doktor, eczacı ve kamu görevlisi 19 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.V, M.E, M.V, L.Ö, Y.D, Y.B, ve İ.K tutuklandı.

12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yalova'da sağlık çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık'ta 19 kişi gözaltına alınmıştı.



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FetöYalova
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