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Yalova'dan Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım

- 25 ton gıda malzemesi, tır ile Suriye'deki iç savaş mağdurlarına gönderildi

Yalova'dan Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım

YALOVA (AA) - Yalova İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği tarafından toplanan 25 ton gıda malzemesi tır ile Suriye'deki iç savaş mağdurlarına gönderildi.

Suriye'deki iç savaş mağdurları için hazırlanan 30'uncu tırın bölgeye gönderilmesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Sabri Kan, törende yaptığı konuşmada, Halep'te bir insani dram yaşandığını söyledi.

Halepli savaş mağdurları için kısa sürede yardım topladıklarını belirten Kan, şöyle konuştu:

"Bu Suriyeli muhtaçlara gönderdiğimiz 30'uncu yardım tırı. Rabbim bu gönderdiğimizi son tır kılsın. İnşallah bir dahaki tırımız sadece barışın, kardeşliğin ve huzurun, mutluluğun habercisi olacak, herkesin evine dönecek şekilde yardıma vesile olsun. Maalesef Halep'te çok büyük bir insanı dram var. Tarihin en kanlı katliamlarından biri yaşanıyor. Biz de Yalova'daki hayırseverlerin desteğiyle Halep'ten gelen, bugün itibarıyla 27 bin 500 kişinin bulunduğu İdlip bölgesindeki mülteci kamplarına bu tırı gönderiyoruz."

Yardım tırı, daha sonra dualarla bölgeye uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova İHHYardım Tırı
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